»Za razpad sistema je najbolj odgovorna vlada«

IZJAVA DNEVA

"Upravljanje virusnih razmer je zavoženo in je razpadlo. Odpovedali smo kot posamezniki, kot družba, očitno v pomembnem delu nesposobna racionalnega odločanja o svojem zdravju, zaščiti in predvsem tudi solidarnosti do drugih. Svoboda je pri nas samopostrežna trgovina, v njej si v brezmejnem egoizmu jemljemo, kar nam ustreza. Lahko se pogovarjamo o družbeni odgovornosti, o njeni delitvi med 'deležnike', a en sklep je nedvoumen: za razpad sistema, ki ga gledamo zadnje tedne, je najbolj odgovorna vlada. Ta lastne odgovornosti ne more preložiti, četudi je njena taktika iskanje sovražnikov. Ob ostankih države, ki je v večplastni razgradnji njenih temeljnih funkcij, vladajoča politika pleše arogantni oblastni ples zaradi drugih interesov, ne oziraje se na bolne in mrtve."

(Kolumnist Matija Stepišnik o tem, da je upravljanje virusnih razmer zavoženo in je razpadlo; v Večerovi prilogi V soboto)