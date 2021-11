S 65 odstotki podprli pravico do evtanazije

Na Novi Zelandiji so na referendumu uzakonili pravico do evtanazije

Na Novi Zelandiji je bila včeraj uzakonjena pravica do evtanazije. Ta možnost končanja življenja stopa v veljavo leto potem, ko so jo prebivalci s 65 odstotki glasov podprli na referendumu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na referendumu oktobra lani sta dve tretjini volivcev podprli predlog zakona, ki omogoča neozdravljivo bolnim smrt ob medicinski pomoči. S tem je po ocenah podpornikov zmagala pravica do izbire in dostojanstva ter nadzora nad lastnim telesom.

Dva zdravnika morata potrditi, da je bolnik dobro informiran. Obenem morajo biti izpolnjeni še nekateri drugi pogoji, med drugim, da gre za osebo, ki je ni mogoče pozdraviti in ima pred seboj manj kot šest mesecev življenja.

Razpravo o pravici do evtanazije je pred leti sprožila hudo bolna pravnica Lecretia Seales. Ta je med pravnim bojem umrla zaradi tumorja na možganih. To se je zgodilo leta 2015 prav na dan, ko ji je sodišče po dolgem sojenju zavrnilo pravico do evtanazije.

"Od zdaj naprej imamo prijaznejšo, humanejšo in sočutnejšo družbo," je včeraj v sporočilu za javnost zapisala Brooke van Velden iz stranke ACT, ki je vložila predlog zakona v parlament.

Kritiki pa trdijo, da se s tem zakonom povečuje neenakost v družbi, saj bi se lahko uporabljal za zmanjševanje stroškov v zdravstvu in diskriminacijo manjšin.

Pravico do evtanazije so prvi uzakonili na Nizozemskem leta 2002.

