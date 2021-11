»Velja tisto, kar si tisti dan pač izmisli Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"Stvari funkcionirajo, pravi kolegica Jeraj. Kako funkcionirajo, kažejo statistike. Smo prvi na svetu – poudarjam – smo prvi na svetu po številu okužb na 100.000 prebivalcev. Ljudje v državi ne vedo, kaj danes velja in kaj ne, ker velja tisto, kar si tisti dan pač izmisli predsednik vlade Janez Janša. Seja vlade v petek je trajala več ur, bila je pravzaprav nočna seja, razpravljali so, kaj narediti. Če potegnemo črto, kaj je bil sklep tega večurnega sestanka: da bodo omejili javno zbiranje. Se pravi, proteste, ki so na prostem, kjer možnosti za okužbo praktično ni. Če potegnem črto, kolegica Jeraj, predčasne volitve potrebujemo zato, ker je ta vlada politično bankrotirala in ker ste to družbo pripeljali do tako hude krize zaupanja, da ljudje ne verjamejo nikomur in ničemur več."

(Koordinator Levice Luka Mesec v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija, v odzivu na trditve poslanke SDS Alenka Jeraj, o tem, kako stvari v državi (ne) funkcionirajo)