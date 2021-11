»Zmešnjava v Sloveniji bo lahko služila kot podlaga za dramsko delo oziroma tragedijo«

IZJAVA DNEVA

"Zmešnjava, ki v Sloveniji zaznamuje epidemijo covida-19, bo lahko po koncu služila kakšnemu dramatiku kot podlaga za dramsko delo, ki pa v nobenem primeru ne bo komedija. Tudi tragikomedija ne more biti, lahko je le tragedija, in to tragedija zmešnjav."

"V teh dneh gledamo novo dejanje, ki je polno zapletov, različnih glavnih vlog in velikanskega števila stranskih igralcev, ki nosijo posledice odločitev glavnih igralcev. Stranski igralci imajo različne posledice zaradi odločitev glavnih igralcev, nekateri večje, drugi manjše, vsi pa prevelike. Brez zmešnjav bi bile posledice bistveno manjše in epidemija že zdavnaj končana."

(Kolumnist Ivan Lorenčič o tem, da bi b bile rez zmešnjav posledice bistveno manjše in epidemija že zdavnaj končana; via Dnevnik)