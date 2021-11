Accetto novi predsednik ustavnega sodišča

Matej Accetto, novi predsednik ustavnega sodišča

Ustavni sodniki so iz lastnih vrst izvolili novega predsednika, ki bo decembra, po izteku predsedniškega mandata, nadomestil dr. Rajka Kneza. To je postal kot je običajno dosedanji podpredsednik sodišča dr. Matej Accetto, ki je s tem postal 12. predsednik slovenskega ustavnega sodišča in bo to funkcijo opravljal naslednja tri leta.

Zelo verjetno je s tem ustavno sodišče dobilo nekoliko bolj odločnega predsednika, kot je bil dosedanji. Predvsem v odnosu do izvršilne veje oblasti, točneje do trenutne vlade, katere predstavniki brezsramno krnijo ugled ustavnega sodišča vsakič, ko to kako njeno ravnanje označi za protiustavno. Tedaj so krivi ustavni sodnice in sodniki, ki so izpostavili vladno neustavno ravnanje, ne pa vlada, ki je tako ravnala. In Rajko Knez se je na vse to odzival redko in še tedaj ne prav zelo kritično in odločno. Ne nazadnje gre za sodnika, ki je v obeh primerih, ko je ustavno sodišče zakon o nalezljivih boleznih in s tem ukrepe, ki jih je vlada sprejemala na njegovi podlagi, označilo za protiustavne, glasoval proti. Torej v prid vlade in njenega razumevanja, da je itak vseeno kaj in kako počne vlada, katere vse demokratične norme in človekove pravice krši, dokler zatrjuje, da »varuje življenja«. Accetto je bil v obeh primerih v večini, torej na nasprotnem bregu kot dosedanji predsednik.

Accetto, ki je bil na funkcijo ustavnega sodnika izvoljen marca 2017, je sicer doktoriral leta 2006 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2001 pa je pridobil naziv LL.M. (Master of Laws) na Pravni fakulteti Univerze Harvard v ZDA. Po pridobljenem doktoratu pravnih znanosti je opravil tudi več gostovanj na tujih univerzah. Poučeval je tudi na mednarodni podiplomski pravni šoli v Lizboni, poleg rednih predavanj v Sloveniji in na Portugalskem pa kot gostujoči predavatelj predaval med drugim na Kitajskem, Madžarskem, Danskem, Islandiji in v Rusiji, Švici, Avstriji in Litvi. Ob osnovnem raziskovalnem in pedagoškem delu je bil v različnih vlogah v stiku tudi s pravosodjem oziroma sodno prakso. Leta 2003 je pet mesecev kot stažist preživel tudi na Sodišču Evropske unije.