Opozorila ob podpisu pogodbe med STA in Ukomom

"Ne glede na to ne moremo posebej slaviti, da se je vlada po 312 dneh izčrpavanja agencije končno odločila spoštovati zakonodajo in STA plačati opravljanje javne službe," opozarjajo v Društvu novinarjev Slovenije (DNS)

V sindikatu novinarjev ob podpisu pogodbe med vodstvom STA in Ukoma pričakujejo, da bo finančnega izčrpavanja agencije konec in da bosta vlada in STA sklenila ustrezen dogovor o financiranju tudi vnaprej. V DNS pa poudarjajo, da je podlaga za podpis pogodbe lahko le zakon, in ne uredba, dogovor pa spremljajo z zadržanostjo in previdnostjo.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) tako lahko le upajo, da je agonija Slovenske tiskovne agencije (STA) z včerajšnjim podpisom pogodbe končana. "Ne glede na to ne moremo posebej slaviti, da se je vlada po 312 dneh izčrpavanja agencije končno odločila spoštovati zakonodajo in STA plačati opravljanje javne službe. Ne pozabimo, da se je Urad Vlade RS za komuniciranje (Ukom) v imenu vlade za to potezo odločil tik pred odločitvijo sodišča v tožbi STA za zapadle terjatve do države. S tem se je izognil nedvoumni presoji sodišča, ali je bila prekinitev financiranja neupravičena in nezakonita," so prepričani.

Spomnili so, da so v društvu v začetku meseca zagnali drugi krog kampanje Za obSTAnek, v katerem se je skupaj z donacijami nabralo že več kot 100.000 evrov za pomoč STA. Prepričani so, da je tudi izjemen odziv v kampanji pomenil dodaten pritisk na odločevalce, da vendarle znova vzpostavijo financiranje javne službe obveščanja. Ob tem so se zahvalili vsem, ki so bili ponovno pripravljeni donirati za rešitev STA pred zlomom. Vsa zbrana sredstva bodo nakazali STA, ki bo sama presodila, kako jih bo porabila.

V DNS ne morejo natančneje komentirati dogovora med STA in Ukomom, ker njegove vsebine ne poznajo. "Poudarjamo, da je podlaga za podpis pogodbe lahko le zakon in ne vladna uredba. Po mnenju društva novinarjev in številnih pravnikov je namreč uredba nezakonita, v obrazložitvi zavrnitve začasne odredbe veljavnosti vladne uredbe pa je tudi vrhovno sodišče zapisalo, da za leto 2021 financiranje STA omogoča sedmi protikoronski zakon neposredno in brez podpisa pogodbe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so opozorili, bi bilo nesprejemljivo, da bi določila pogodbe drastično posegla v način vrednotenja, financiranja in uporabe servisa, ki ga STA ponuja. Več prosto dostopnih vsebin in storitev STA, kar zahteva vlada, bo imelo za posledico zmanjšanje komercialnih prihodkov. Razdiranje ravnotežja med javnimi in komercialnimi prihodki, ki je STA v preteklem desetletju omogočilo razvoj in končnim uporabnikom ponudilo izredno kakovosten javni servis, je po oceni STA zelo tvegano, če želi agencija ohraniti enako število zaposlenih in enako kakovost produkta.

"Prav tako financiranje po novo podpisani pogodbi ne sme biti pogojevano z mesečnim nadzorom Ukoma nad opravljanjem javne službe, ki ga zakon o STA ne predvideva. Takšen nadzor lahko pomeni grožnjo uredniški neodvisnosti STA. V društvu novinarjev zato z veliko zadržanostjo in previdnostjo spremljamo danes sprejeti dogovor. Težko je verjeti, da je vlada po letu neizprosnega izčrpavanja agencije kar naenkrat postala odgovorna in dobronamerna ustanoviteljica," so dodali.

Opozorili so tudi na odziv zaposlenih, da je STA že plačala visoko ceno tudi, če so vsi strahovi odveč. "Razdrta je ekipa agencije in zavrt njen razvoj. Okrevanje bo dolgotrajno. Sodelavci so bili podvrženi neusmiljenim in zavržnim napadom na družbenih medijih in v izjavah politikov. Kot novinarji, še posebej agencijski, so plačali najvišjo možno ceno, sami so postali zgodba. Ne glede na nemogoče razmere njihova kredibilnost in profesionalnost nikoli ni bila pod vprašajem," so prepričani v DNS.

V Sindikatu novinarjev Slovenije pa po sklenitvi pogodbe pričakujejo, da bo finančnega izčrpavanja agencije konec in da bosta vlada in poslovodstvo STA sklenila zakonito, pošteno in stabilno pogodbo o financiranju javne službe za leto 2022. Kot so opozorili, je skoraj enoletna prekinitev financiranja namreč razvojno in kadrovsko močno prizadelo delovanje agencijskega servisa, zaradi česar bo potrebno sveže zaposlovanje za saniranje povzročene škode.

"Agencija in zaposleni potrebujejo stabilno in varno razvojno perspektivo za izvajanje njenih uzakonjenih nalog. Pričakujemo, da bo vlada spoštovala zakonske določbe, kot urejajo razmerja med uredništvom in poslovodstvom STA, nadzor nad opravljanjem javne službe ter njeno financiranje," so poudarili.

V imenu članov sindikata so se zahvalili donatorjem in državljanom, ki so se zavedali pomena neodvisnega poročanja javne službe v našem medijskem prostoru in pomagali prebroditi najhujše tudi s kampanjo Za obSTAnek. "Tudi to je kažipot in zaveza novinarstvu k samostojnemu delovanju javnega medija tudi v prihodnosti," so dodali v sporočilu za javnost.

Aktualni v. d. direktorja STA Igor Kadunc in direktor Ukoma Uroš Urbanija sta včeraj podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letošnjem letu. Kot je v izjavi za medije povedal Urbanija, je s pogodbo opredeljeno, da STA dobi za letos 2,028 milijona evrov, kolikor predvideva njen poslovni načrt.

Ukom je včeraj, na zadnji dan 30-dnevnega roka, tudi poravnal avgustovski zahtevek za nadomestilo za opravljanje javne službe, so potrdili na agenciji. Tega je STA predložila Ukomu na podlagi junija uveljavljene uredbe in znaša okoli 141.000 evrov. Po poslovnem načrtu je sicer STA načrtovala mesečne prihodke države za javno službo v višini 169.000 evrov.

