Baldwin za policijski nadzor orožja na snemanjih

Po nesreči s pravo pištolo na snemanju filma

Alec Baldwin

Ameriški filmski igralec Alec Baldwin se je v ponedeljek zavzel za to, da bi bili na prizoriščih snemanj prisotni tudi policisti, ki bi varovali strelno orožje. K temu je pozval, potem ko je pred kratkim po nesreči s pištolo med vajo za snemanje ustrelil in ubil snemalko v Novi Mehiki.

Baldwinu so na prizorišču snemanja kavbojskega filma z naslovom Rust (Rja) dali pištolo in mu zagotovili, da ne vsebuje pravih nabojev. Z njo je vadil in pritisnil na sprožilec, pri čemer je ubil snemalko Halyno Hutchins.

"Vsako prizorišče snemanja filmov ali nadaljevank, ki uporablja prave ali lažne pištole, bi moralo imeti policista, ki bi mu posebej plačali, da nadzoruje varnost orožja," je tvitnil Baldwin.

Policijska preiskava smrti Hutchinsove še traja, tožilci pa niso izključili možnosti kazenske ovadbe. Po tragediji so se okrepili pozivi k večjemu nadzoru nad orožjem med snemanji.

Peticija za popolno prepoved orožja med snemanji je dobila le 110.000 podpisov, vendar pa je denimo igralec Dwayne Johnson, bolj znan kot The Rock, obljubil, da sam ne bo v nobenem filmu več uporabljal pravega orožja.

