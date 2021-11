»Po tej kuhi ne bo več ne pravne države in ne demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Brez zagotavljanja – tudi s sankcijami – družbene odgovornosti vseh, od tistih, ki vladajo po načelih političnega voluntarizma (delovanje volje ali interesov pred razumom), do vsakogar med nami, demokratična država ne more delovati in se 'počasi, a zanesljivo kuha kot žaba v mlačni vodi, kjer se temperatura precej neopazno zvišuje'. Po tej kuhi pa ne bo več ne pravne države in ne demokracije, ampak le razočaranje, nezadovoljstvo in kaos. Ob taki sliki slovenske stvarnosti ni čudno, da je razmišljajoče ljudi strah."

(Ekonomist in kolumnist Miran Mihelčič o tem, da se neodgovornost z vrha in neodgovornosti in uničevanju družbenega tkiva; via Delo)