»Slovenija je majhna brez-vezna državica Združenih držav Amerike«

IZJAVA DNEVA

"Moj pogled pa je takšen: Amerika je naša prihodnost in naša sedanjost. V bistvu smo ena majhna, brez-vezna (nismo zvezna) državica Združenih držav Amerike. Od mene je mogoče dobiti najprej to diagnozo, potem pa še diagnozo lokalnega sranja v Kopru-Capodistrii, kjer sem občan in kjer smo leta 2018 komaj komaj komaj zrušili demokratičnega despota. Njegovega vzornika pa imajo še vedno v Ljubljani, ki ni nič človeku in naravi bolj prijazen, ampak tam ga še niso razsedlali."

(Marko Brecelj, kantavtor, performer in aktivist, o tem, da je Amerika naša prihodnost in naša sedanjost; via Delo)