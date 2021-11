Skrajni čas za pitno vodo v Anhovem

Public domain / piqsels

Agonija prebivalcev Anhovega v zvezi z dostopom do neoporečnega vira pitne vode traja že leta. Vsaj sramotno je, da kljub v Ustavo zapisani pravici do pitne vode, zdravstvenim tveganjem in glasnim lokalnim iniciativam prebivalcem ne prisluhneta niti lokalna niti nacionalna politika.

Vodni vir za te prebivalce je v lasti Salonita Anhovo, ta pa se napaja v rovu ob hidroelektrarni Plave, ki pogosto ne deluje. Do lanske jeseni je bila črpalka pokvarjena kar leto in pol – v tem času so prebivalci dobivali vodo iz rezervnega črpališča, kamor se stekajo tudi neočiščena kanalizacija in industrijske odplake več tovarn.

Naj bo nauk te zgodbe, da se prepuščanje upravljanja ključne infrastrukture kapitalu ne more dobro končati, saj mu ni kaj prida mar za javno dobro. Edina možna rešitev je, da politika končno zagotovi finančna sredstva za priklop na neodvisen vodovodni sistem. Poslanci lahko že na naslednji seji potrdijo porabo teh sredstev, s podpisom peticije pa jih spodbudite tudi vi.

