»Jugoslavija je bila utopična zamisel in je kot taka izvrstno funkcionirala«

IZJAVA DNEVA

"Jugoslavija je bila utopična zamisel in je kot taka izvrstno funkcionirala, ljudje so bili razpoloženi za utopijo. Neki trenutek pa se je ljudem zdelo, da morajo utopijo zamenjati z racionalizmom, ki nas je na koncu pognal v kapitalizem. Jugoslavija je bila nadnacionalna tvorba, nacionalizem smo zatirali, teptali. Takrat se nam je zdelo, da bi to lahko uničilo nadnacionalno idejo, kar se je na koncu tudi zgodilo. Sedaj je ostala le nacionalna ideja, pa še ta je pasé, kot hlače na zvonec."

(Robert Pešut - Magnifico, glasbenik, o tem, da je bila Jugoslavija nadnacionalna tvorba: via N1)