Petkovi protestniki: »Virus janšizma se širi vsepovsod!«

V petek ob 17. uri je na Prešernovem trgu v Ljubljani napovedan protivladni protest

Zadnji petkov protivladni protest pred parlamentom v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Protestna ljudska skupščina je na v petek, 12. novembra, ob 17. uri napovedala že tradicionalni protivladni protest. Petkovi protestniki in protestnice sporočajo, da bo zbor na Prešernovem trgu v Ljubljani. Jaša Jenull, eden od vidnejših petkovih protestnikov, je ob vse slabši epidemiološki sliki v državi poudaril, da je zdravniška stroka enotna v tem, da se covid-19 širi "praktično izključno v zaprtih prostorih". "Virus janšizma pa se žal širi čisto vsepovsod!" je dodal in izpostavil, da zato "nimamo druge izbire, kot da ponovno v večjem številu vladi in celotni politiki povemo, da je situacija nevzdržna in da se mora uničevanje vladavine prava, demontaža demokracije, brezsramna korupcija in razprodaja okolja enkrat za vselej zaustaviti".

"Kot že 81. petkov do sedaj bomo delovali zdravstveno odgovorno, solidarno, nenasilno vendar odločno in neustavljivo! Se vidimo ob 17. uri na Prešernovem trgu z varnostno razdaljo, preprečevanjem direktnih stikov in priporočenimi maskami," je pojasnil Jenull.

Član Protestne ljudske skupščine Jaša Jenull s paketom jajc pred vrati parlamenta

© Gašper Lešnik

Dodal je tudi, da podatki v Sloveniji kažejo, da ni bilo "po nobenem izmed več kot 80 petkovih protestov, na katerih je bilo tudi po več desettisoč udeležencev, opaziti kakršenekoli dodatne rasti okužb". "Kljub temu strahovlada že več kot leto in pol, krši ustavo, ignorira stroko, zastrašuje udeležence, preprečuje proteste in poskuša krivdo za svojo nesposobnost pri obvladovanju epidemije valiti na protestnike, medije, opozicijo in vse ostale prebivalce države! Omejevanje javnih zbiranj na prostem ob tem, ko so še vedno dovoljeni cerkveni obredi in drugi množični notranji dogodki ter dejavnosti, pa je seveda jasen primer čistega političnega sprenevedanja in zlorabe stroke," je poudaril Jenull, član Protestne ljudske skupščine.

"Omejevanje javnih zbiranj na prostem ob tem, ko so še vedno dovoljeni cerkveni obredi in drugi množični notranji dogodki ter dejavnosti, je jasen primer čistega političnega sprenevedanja in zlorabe stroke."



Jaša Jenull,

Protestna ljudska skupščina

Ob tem je dodal, da je tudi ustavno sodišče odločilo, da so vsi odloki, ki omejujejo protestno izražanje protiustavni, kar so potrdile tudi odločitve sodišče v konkretnih primerih. "Na morebitne izdane kazni ali kakršnekoli postopke, ki bi ovirali proteste se bomo, tako kot do sedaj, pritožili. Na protesti pa bodo prisotni tudi opazovalci Pravne mreža za varstvo demokracije," je dejal Jenull.

Ob tem pa je vse udeležence in udeleženke protivladnega protestnega shoda prosil za odgovorno vedenje, ki vključuje "vzdrževanje varnostne razdalje, preprečevanje tesnejših stikov in uporabo zaščitnih mask".