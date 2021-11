Trampuž: »Ukrepi so premili in preblagi«

Dr. Andrej Trampuž opozarja, da so vladni ukrepi v Sloveniji "prepozni, ker smo že v eksponentni rasti"

© VTV Studio / Facebook

Dr. Andrej Trampuž, infektolog iz univerzitetne bolnišnice Charite v Berlinu in eden od v tujini najbolj prepoznavnih slovenskih zdravnikov, je v oddaji za VTV Studio poudaril, da so vladni ukrepi v Sloveniji "prepozni, ker smo že v eksponentni rasti", predvsem so pa po njegovem mnenju "premili in preblagi". Trampuž je izpostavil, da je težava, ker imamo premajhno število cepljenih in da že zdaj v bolnišnicah primanjkuje postelj na intenzivnih oddelkih.

"Predvsem komunikacija oblasti ni bila zadostna, ker ni prepričala ljudi v pomembnost cepljena v poletnih mesecih," je opozoril Trampuž in dodal, da trenutni ukrepi ne bodo dovolj, saj bo po njegovem potrebno narediti narediti lockdown za necepljene ljudi, da bi "zaščitili cepljene in preprečili nove okužbe".

Dr. Andrej Trampuž

Poudaril je, da bo treba masovno pospešiti cepljenje, "tudi mlajših, vključno z otroki", predvsem zato, da ne bo treba zapirati šol in vrtcev. Glede mask je dejal, da so učinkovit ukrep, vendar "zgolj prehoden, dokler ne dosežemo 80-odstotne precepljenosti".

Andrej Trampuž je kmalu po specializaciji v Ljubljani je 15 let delal v Švici, nato je bil tri leta zaposlen na kliniki Mayo v ZDA, zadnja leta pa vodi infekcijski oddelek v največji in najprestižnejši evropski bolnišnici Charité v Berlinu in svojo fundacijo Pro-Implant, prek katere svetuje drugim zdravnikom pri zapletih z implantati. Ob obiskih v Sloveniji pogosto opisuje svoje izkušnje z različnimi zdravstvenimi sistemi po svetu.

