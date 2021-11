Glas ljudstva

Kaj narediti v času, ko politika ne posluša ljudi? Odgovor je preprost – postaviti ji je treba jasna vprašanja in zahtevati jasne odgovore

Nova neprofitna stanovanja, reševanje podnebne krize, možnost odpoklica parlamenta, pravična obdavčitev kapitala – to je le nekaj zahtev, o katerih naj bi se v naslednjem letu dni opredelili politiki (več o akciji in zahtevah na internetni strani glas-ljudstva.si)

© Borut Krajnc

Ideja o tem, da se je treba s politiko ukvarjati le enkrat na štiri leta, na voliščih torej, kjer se obkroži številko pred najljubšim kandidatom, je iluzorna in nevarna. Res je, da so poslanci predstavniki ljudstva, da v sistemih predstavniške demokracije predstavljajo in zastopajo interese volivcev – vendar počno samo to, zastopajo jih, ne pa nadomeščajo. Poslance, kot je mogoče dobro videti v Sloveniji, velikokrat vodijo lastni ali strankarski interesi, na želje vseh volivcev se spomnijo občasno. V tem primeru so volitve igra, prevara, sejem ničevosti, cirkus, ki zgolj daje občutek, da je v demokracijah oblast v rokah ljudstva.