»Njega bomo umaknili«

Golob in Krkovič razkrila ozadje dogodkov, ki so se odvijali v zadnjih tednih v podjetju, ki je imelo lani 2,2 milijarde evrov prihodkov

Robert Golob, predsednik uprave največjega slovenskega trgovca z energijo Gen-I

© Borut Krajnc

Robert Golob, predsednik uprave največjega slovenskega trgovca z energijo Gen-I, ki po intervenciji politike včeraj ni dobil novega mandata na čelu podjetja, je danes s sodelavci spregovoril o ozadju dogodkov, ki so se odvijali zadnje tedne. Eno največjih presenečenj na tiskovni konferenci je bil nastop Antona Krkoviča, nekdanjega brigadirja in zavzetega podpornika Janeza Janše, ki je sedaj zaposlen v podjetju Gen-I kot svetovalec uprave.

Krkovič je dejal, da je bil tudi sam »živa priča« političnim igricam. Dejal je, da je ob menjavi vlade Marjana Šarca poklical Roka Snežiča, ki se predstavlja za Janševega davčnega svetovalca – Snežič in Janša sta se spoznala v zaporu na Dobu, kjer sta si delila sobo. Želel bi naj namreč vzpostaviti povezavo z aktualno vlado, saj je Gen-I podjetje s širšimi mednarodnimi povezavami. Tako bi naj prišlo do naslednjega pogovora, ki ga je Krkovič opisal kot »svojevrstno katastrofo«:

V pogovoru naj bi ga Snežič sprva vprašal: »A ti si na Gen-I? Saj tam je predsednik Robert Golob.«

Krkovič naj bi ga nazaj vprašal: »Ja, in?«

Nakar naj bi mu Snežič odgovoril: »Njega bomo umaknili.«

Krkovič naj bi nato Snežiča vprašal »Zakaj pa?« ... nato je nastala tišina.

Snežič mu je potem odgovoril: »Čakaj, sva na redni telefonski liniji. Dobili se bomo na kosilu skupaj z Borutom Dolancem (generalni sekretar stranke SDS, op.p.), pa se bomo tam o tem zmenili.«

»Čakaj, sva na redni telefonski liniji. Dobili se bomo na kosilu skupaj z Borutom Dolancem, pa se bomo tam o tem zmenili.«



Snežič v telefonskem pogovoru z Dolancem

O tem, kako v stranki SDS kadrirajo je seveda spregovoril tudi Robert Golob. Opisal je, kako je vlada ta teden poskušala v upravo Gen-I spraviti dva nova člana, Jureta Sokliča v vlogi predsednika uprave in Davorja Dimiča v vlogi člana uprave Gen-i – oba sicer na skupščini nista prejela zadostne podpore. Golob je dejal, da »so« Sokliča zlorabili in oziroma »skurili,« domnevno je sam dan prej dal soglasje k imenovanju za člana uprave, ni pa niti vedel, da ga bodo nadzorniki predlagali za predsednika uprave, zaradi česar se je na predstaviti tudi blamiral. O samem razvoju družbe Gen-I namreč ni imel svojega stališča.

Med vrsticami so novinarji Goloba tudi razumeli, da si politika želi podjetje, ki je lani imelo 2,2 milijardi prihodkov podjarmiti predvsem zato, ker gre za mednarodno podjetje, iz katerega je moč denar črpati v tujini. Sicer pa je Golob večkrat poudaril še, da je Gen-I ena redkih slovenskih mednarodnih korporacij, ki služi v tujini in denar prinaša Sloveniji ter je gonilna sila slovenske zelene preobrazbe, s čimer opravlja nalogo vlade. In da ne bo pristal na politično uničevanje tako pomembnega podjetja.

0CJDYDlm098