Slovenski »bla, bla, bla«

Zelena politika, ki jo vodi slovenska vlada, ni zelena; nekaj je bleščečih besed, a za njimi se skriva zanikanje pravih razlogov za podnebne spremembe

Aktivisti organizacije »Prijatelji Zemlje« med protestom v Glasgowu

Potem ko je Janez Janša v Glasgowu prebral en tak res soliden ekološki govor, realističen, a hkrati vizionarski, se je naš premier vrnil v Slovenijo, kjer ga je znova zaneslo na stara pota.

Janez Janša je namreč tisti predsednik vlade, ki je lanskega februarja, mesec dni preden je zamenjal Marjana Šarca, mirno tvitnil, da so »podnebne spremembe stalnica od začetka vesolja, vendar nanje ne vpliva (samo) človek. Glavni dejavnik našega osončja je seveda – sonce.« Gre za znano trditev, da segrevanje Zemljinega ozračja ni posledica dejavnosti človeka, pač pa je posledica sončevih aktivnosti. Seveda je res, kot je poročanje Nase povzel portal N1, da se aktivnost Sonca spreminja, enako je z orbito matere Zemlje, a spremembe temperature so v zadnjih letih prehitre in prevelike, da bi jih pripisali dogodkom na Soncu in minimalnim spremembam orbite.

In kaj so hitri prsti Janeza Janše ušpičili tokrat, le nekaj dni po obisku Glasgowa? Premier je poobjavil tviteraško sporočilo Tomaža Štiha, nekdanjega državnega sekretarja in tajnika Virantove Državljanske liste. Štih se je obregnil ob dokumentarni film o okoljski aktivistki Greti Thunberg, ki ga je predvajala TV Slovenija. Zapisal je – in Janša poobjavil – tole: »Državna televizija praznuje obletnico novega otroškega križarskega pohoda, ki iz mladih namesto, da bi postali zdravniki, jedrski fiziki in piloti, dela nevedne in globoko religiozne polit- aktiviste.«

Greta Thunberg je že dolgo trn v peti politiki. Njena neposrednost, iskrenost, jeza, priljubljenost in vztrajnost politični eliti nastavljajo zrcalo. Morda politika res veliko govori o pomenu zelene preobrazbe, a ostaja pri besedah, pozi, obljubah. »Bla, bla, bla,« bi o vsem tem dejala Greta.

Janez Janša, njegova vlada, politika, ki jo vodi, je natančno takšen »bla, bla, bla«. V Glasgowu govori tako, doma drugače. Greta Thunberg ima prav. »Ni skrivnost, da je klimatski vrh neuspeh. Jasno bi moralo biti, da krize ne moremo rešiti z metodami, s kakršnimi smo vanjo zabredli,« je dejala Greta. »Konferenca se je spremenila v PR dogodek, na katerem imajo voditelji lepe govore in napovedujejo zaveze in cilje, medtem ko za zavesami vlade držav globalnega severa še vedno zavračajo drastične podnebne ukrepe.« Besede o majhnih korakih v pravo smer, besede o majhnem napredku pač pomenijo poraz. Časa ni več.

Slovenija je v Glasgow odšla z veliko delegacijo: tja je odletelo 54 ljudi. Veliko za malo državo. Po poročanju BBC pa je bilo na klimatskem vrhu akreditiranih 505 posameznikov, lobistov, ki so bili neposredno povezani z interesi na področju fosilnih goriv. Nobena država ni imela toliko predstavnikov.

Koga torej poslušati? Janeza Janšo in njegovega ministra Andreja Vizjaka, ki v tujini govoričita o tem, da je prišel čas, da ravnamo odgovorno in se premaknimo od dobrih namenov h konkretnim dejanjem? Ali pa je bolje prisluhniti več deset tisoč protestnikom, ki trdijo, da jim politiki kradejo prihodnost? Zadnja znanstvena dognanja denimo kažejo, da bo v primeru, če se ozračje segreje za 2 stopinji Celzija, zaradi ekstremnih vročinskih pojavov prizadeta milijarda ljudi.

Slovenski vladi je za okolje in podnebne spremembe malo mar: smo denimo ena redkih evropskih držav, ki še ni določila letnice za izstop iz ere premoga.