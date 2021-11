Krivi bi bili, če bi bili tiho

Ustavni sodniki so »krivi« le tega, da so s prstom pokazali na vlado, kršiteljico človekovih pravic

»Uprli se bomo poskusom vplivanja na naše delo«

Vlada je po poletni in še jesenski odločitvi ustavnega sodišča ostala brez pravne podlage za omejitve gibanja in storitev, ki jih je v času epidemije uporabljala doslej. Ukrepe lahko še naprej sprejema in zapoveduje, a pravno gledano nimajo veljave. Morebitne kazni za nespoštovanje ukrepov bi lahko bile prej ko slej pred rednim ali ustavnim sodiščem razveljavljene, saj pomenijo kršitve človekovih pravic. Kako je to mogoče, če pa podobne omejevalne ukrepe oblasti lahko izrekajo drugod po svetu? Ali slovenski ustavni sodniki nagajajo vladi?