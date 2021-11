Diskriminacija in jaz

Mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat

© TAM-TAM Inštitut

TAM-TAM Inštitut razpisuje 14. mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat, ki se tokrat loteva teme "Diskriminacija in jaz." Svoja dela lahko prijavite do vključno 12. decembra 2021. Plakat z zmagovalno idejo bo objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji in prijavljen v tekmovalne dele Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in Bienala slovenskega oblikovanja Brumen.

"Vsak človek se je vsaj enkrat v življenju že srečal s pojmom diskriminacije. Skoraj vsi smo bili v življenju že diskriminirani, a tudi tisti, ki smo diskriminirali. Morda ste na razgovoru za službo dali prednost kandidatu pred kandidatko, zgolj zaradi spola? Ali pa mlajši, lepši gostji v lokalu postregli pred drugimi, ki so prišli prej? Ali diskriminacijo sploh znamo prepoznati?," so zapisali v TAM-TAM Inštitutu.

"Diskriminacija se pojavi, kadar so posamezniki ali skupine ljudi obravnavane manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju samo zato, ker pripadajo določeni skupini ali kategoriji ljudi. Med glavne diskriminatorne osnove sodijo naslednji dejavniki: spol, starost, zakonski stan, družinski status, seksualna usmerjenost, spolna identiteta, invalidnost, rasa, izgled, kulturne razlike, versko prepričanje," so še zapisali.

Navkljub prizadevanjem za njeno izkoreninjenje, se diskriminacija vedno znova pojavlja. "Zato je potrebno javnost neprestano informirati in osveščati o tem, kaj diskriminacija sploh je. Žrtve prepogosto o diskriminaciji nočejo govoriti ali je sploh ne prepoznajo, jo opravičujejo in razumejo kot povsem običajno in splošno sprejeto ravnanjje," so zapisali.

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem/kam, tako posameznikom/cam, samostojnim oblikovalcem/kam, študentom/kam in dijakom/injam kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Študentska dela bodo umeščena tudi v posebno kategorijo "Sveža kri", ki bo prav tako nagradila zmagovalca ali zmagovalko.

Pogoji sodelovanja so objavljeni na: tam-tam.si/plaktivat-14/. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si.