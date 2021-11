»Obstaja nevarnost, da Janša zruši Slovenijo«

IZJAVA DNEVA

"Mi kot osamosvojena država smo postali narod, narod z lastno državo. Zdaj pa je nevarnost, da zapravimo državo. Janez Janša kot sedanji predsednik vlade je zrušil Demos v pol leta, zdaj obstaja nevarnost, da zruši Slovenijo, slovensko državo, ampak to še ne pomeni uničenja naroda. Mi kot člani SAZU moramo poskrbeti, da narod preživi, ne glede na vse. Kaj se bo zgodilo, nihče ne ve. Ali bo Janeza Janšo, mojega bivšega prijatelja, srečala pamet."

(Tine Hribar, člani komisije za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) na sprejemu pri predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču po tem, ki so člani poslali odprto pismo poslancem; via N1)