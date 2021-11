Ihan: »Ne razumem zdravnikov, ki podpisujejo proticepilske članke«

IZJAVA DNEVA

"Ne razumem zdravnikov, ki naj bi bili zavezani predvsem zdravstveni blaginji ljudi, da se iz neke svoje nastopaške potrebe spuščajo v podpisovanje proticepilskih člankov, ki so polni netočnosti in namernega zavajanja. To je zlasti v silovitem izbruhu epidemije, kakršen je zdaj pri nas, nesprejemljivo in življenjsko nevarno za ljudi, ki se zaradi zavajanja ne bodo cepili in s tem tvegali hudo bolezen ali smrt. In je tudi zelo nemoralno do cepljenih, kot ste vi, saj vam manipulantske trditve brez osnove povzročajo težave."

"Kajti v resnici je stališče celotne slovenske in svetovne ginekološke stroke, da priporoča cepljenje tako nosečnic kot doječih mater. In pri več milijardah apliciranih cepiv do sedaj ni bil zaznan nikakršen razlog, da se doječe mame ne bi cepile – in verjemite, da študije o tem nenehno delajo v tujini in tudi pri nas, tudi sam sem, na primer, mentor eni od doktorskih nalog, ki se zelo temeljito ukvarja s cepljenjem nosečnic."

(Alojz Ihan, imunolog, pisatelj in publicist v kolumni o tem, da je ravnanje nekaterih tdravnikov nesprejemljivo in življenjsko nevarno za ljudi, ki se zaradi zavajanja ne bodo cepili in s tem tvegali hudo bolezen ali smrt; via Delo)