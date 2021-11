Čeferin: »V nobeni državi se ne bi smelo vladati z odloki«

IZJAVA DNEVA

"V nobeni državi se ne bi smelo vladati z odloki, razen v vojnem stanju. Mi nismo v vojnem stanju in se pač vlada z zakoni. Če oblast ne spoštuje institucij pravne države, kdo lahko potem to pričakuje od državljanov. To je začarani krog tega, nespoštovanja, medsebojnega obtoževanja. S tem bi morali prenehati in država bi morala funkcionirati tako, da bi zadeve urejevala zakonsko, zato imamo zakonodajno vejo oblasti. Imamo delitev oblasti, izvršilna veja oblasti ne more biti zakonodajna. Nekajkrat se je to zgodilo, in to ni dobro."

(Aleksander Ćeferin, predsednik Uefe, v oddaji Skupaj naprej, ki sta jo skupaj pripravila RTV Slovenija in POP TV, o tem, da izvršilna veja oblasti ne more biti zakonodajna)