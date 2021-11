»Pokvarjenost, prodanost in primitivnost«

IZJAVA DNEVA

"Včasih smo vsaj malo verjeli, da v tem prostoru v nosilnih vlogah, torej v vladah in oblastniških strukturah, kraljujejo vsaj delno trije temeljni p-ji, ki slišijo na imena pamet, pravičnost in poštenost. V slabih dveh letih smo na odprti sceni, tam na odru in vsem na očeh prav tako videli tri p-je, ki jih je treba hitro pozabiti. Pokvarjenost, prodanost in primitivnost. Vse to je v zadnjem času eksplodiralo v vsej svoji veličini. Brez mask, brez pudra in brez opravičil."

"Koalicija ni več ekipa, temveč zagrizeni tekmeci, ki tolčejo druge pod pasom, igrajo nefer in tekmujejo, kdo ima daljšega. Edino, kar jih še zabava, je moč. Moč, s katero lahko rušijo drugega. Ali pa, da se malo delajo frajerje."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je moč edino, kar še zabava koalicijo; via Dnevnik)