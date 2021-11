»Res si nisem mislila, da bom kaj takega izrekla«

IZJAVA DNEVA

"Nedopustno je, da postajamo nečuteča družba. Človečnost izginja. Kaj se dogaja? V kak­šnem svetu živimo? Smo zblazneli ali kaj? Če ne začutimo potiska za ukrepanje in pomoč, se ga moramo pa naučiti. Res si nisem mislila, da bom kaj takega izrekla, ker empatija zame ni samo priučena, ampak tudi prirojena človeška lastnost. Nekateri psihologi pravijo, da je prisotna že pri majhnih otrocih, za kar so, kot biološka osnova zanjo, odgovorni zrcalni nevroni v možganih. In gojenje empatičnih občutkov zagotovo v nas vzbuja občutek miru."

(Nataša Barbara Gračner, igralka in režiserka, o tem, da že nekaj časa živimo v precej težkih, mračnih časih, vse bolj nestrpni in brez vrednot; v intervjuju za Nedelo)

Nataša Barbara Gračner

© Uroš Abram

