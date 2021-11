»Desnica levici ne dovoli, da je levica«

IZJAVA DNEVA

"Če ne vidijo, kako smo sprti, in da je to posledica nerazčiščenih problemov v preteklosti, potem možnosti za bistveno spremembo ne bo oziroma jih je malo. Ne vem, če razumejo, da ne gre za partizane, za domobrance, gre za to, kako sobivamo danes, mi, tukajšnji! Rekla sem, da spodbuda za spravo ali sektaštvo prihaja od vrha navzdol. Oblast uravnava in daje osnovne konture naših medsebojnih odnosov. Dokler ne bomo pristali drug na drugega, na svobodo drugega, da ima vsakdo pravico do svojega dostojanstva, človekove pravice so temelj! Zdaj desnica levici ne dovoli, da je levica - to so komunajzerji, zločinci - in še nešteto drugih zmerljivk in psovk, in to za ljudi, ki so se rodili po vojni ali celo v samostojni Sloveniji! In obratno. Drug drugega spodnašamo. Ker ni sprave, tudi po naši ustavi, ki je dobra, ne moremo živeti. Ker je ne priznajo. V ustavi so napisane človekove pravice - prav njih pa desnica ne prizna svojim političnim nasprotnikom, ki so zanje a priori 'notranji sovražniki', izdajalci."

(Spomenka Hribar, sociologinja, filozofinja in borka za človekove pravice, o tem, ali je sprava danes sploh še smiselna; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)