Ihan: »Cepljeni imajo od 10 do 30-krat manjšo verjetnost, da bodo pristali v bolnišnici«

IZJAVA DNEVA

"Za cepljenje je vedno čas. Na osebni ravni si s cepljenjem v vsakem primeru zmanjšamo možnost slabega razpleta okužbe. Številke so popolnoma jasne: vsakdo, ki je cepljen, ima vsaj 10 do 30-krat manjšo verjetnost, da bo pristal v bolnišnici ali v intenzivni enoti. Po starosti je ta dejavnik koristi različen. Pri starejših od 80 let je ta dejavnik do 10-krat, saj se ti na cepljenje odzivajo slabše, imajo pridružene bolezni in so v slabšem zdravstvenem stanju. Vendar je še vedno tudi pri njih med 5 in 10-krat manjša verjetnost, da bodo potrebovali zdravljenje v bolnišnici. Izrazito pa so na boljšem stari med 50 in 80 let. Tudi če jih razdelimo po letih, imajo največkrat kar od 25 do 30-krat manjšo možnost, da zaradi covida pristanejo v bolnišnici in v intenzivni enoti. Pri mlajših od 50 let se faktor koristi nekoliko zmanjša, proti 10. Vendar je to še vedno pomembno; v vsakem primeru je cepljenje na osebni ravni izjemno pomembno, še bolj pa na ravni zdravstvenega sistema, saj je še kako odločilno, če potrebuje kisik dvesto bolnikov ali pa desetkrat več. V četrtem valu epidemije je zato vsako cepljenje pomembno, še zlasti vsako osnovno cepljenje. Dejstvo je, da smo v tem trenutku preplavljeni z virusom. Vsakdo je vsakodnevno v stiku s kar nekaj ljudmi, ki so kužni – tega se moramo zavedati. Če smo dovzetni za okužbo, imamo zelo malo možnosti, da se ne bi okužili in da okužbe ne bi prenesli na svojce."

(Dr. Alojz Ihan, imunolog, v oddaji Ultrazvok na Radiu Slovenija o prednostih cepljenih proti covidu-19)