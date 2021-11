»Lobisti so bili uspešnejši kot civilna družba«

"Dogovor je spet kot na pol napolnjen kozarec vode. Politika ga mora videti kot napol polnega, če ne, izgubi svoj obraz. Voditelji držav so se namreč v zadnjih letih obnašali, kot da niso s tega planeta. Znanost in mladi pa ga dojemamo kot najmanj na pol praznega. Zakaj? Zato, ker v šestih letih po pariškem sporazumu še vedno ni dogovora, da se bodo fosilni izpusti do leta 2030 prepolovili in do leta 2050 nevtralizirali. Kako naj še verjamemo, da bo na pogajanjih leta 2022 kaj drugače? Očitno so lobisti fosilnega posla, ki jih je kar mrgolelo na konferenci in ki so jo seveda delno tudi sofinancirali, bili uspešnejši kot veliko manj zastopana preostala civilna družba."

(Klimatologinja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti Lučka Kajfež Bogataj o doseženem dogovoru v Glasgowu, ki ga politiki večinoma pozdravljajo, okoljevarstveniki in znanstveniki pa so do njega zelo kritični; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)