Delo od doma in pravica do odklopa

Danes je nov dan

Nedavno so na Portugalskem sprejeli zakon, ki ureja tudi vse bolj razširjeno delo od doma. V svojem najbolj odmevnem odseku delodajalcem oz. nadrejenim prepoveduje kontaktiranje zaposlenih po koncu delovnega časa.

Podobno uredbo o t. i. pravici do odklopa so že pred leti sprejeli Francozi, kasneje tudi Španci, vse glasneje pa se o teh temah govori tudi v Evropskem parlamentu. Tema je še posebej relevantna, odkar se je s pandemijo covida-19 radikalno povečal delež ljudi, ki delajo od doma – skoraj tretjina slednjih poroča, da so prisiljeni večkrat tedensko delati tudi v prostem času, čemur pa pritrjuje le približno 5 % tistih, ki delajo v prostorih delodajalca.

Seveda je nujno, da zakonodajalci zagotavljajo tovrstne delavske pravice, a zakon je brez učinkovitih načinov preverjanja njegove implementacije le mrtva črka na papirju. To konec koncev potrjuje tudi francoska izkušnja – zadnjih pet let z izigravanjem pravice do odklopa, že več kot 20 pa z izigravanjem 35-urnega delovnega tedna.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.