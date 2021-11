Kustec: »Če se s tem ne strinjate, boste pač imeli otroke na izobraževanju na daljavo«

Soočili sta se šolska ministrica Simona Kustec in osnovnošolska ravnateljica Barbara Kampjut

Barbara Kampjut v oddaji Politično s Tanjo Gobec

V oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija sta se soočili ministrica za šolstvo Simona Kustec in ravnateljica osnovne šole Franceta Bevka v Ljubljani Barbara Kampjut. Zaostrene razmere zaradi epidemije so tokrat v ospredje postavile šole, še zlasti osnovne. Vlada je namreč sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa in rravnatelje s tem postavlila v prve bojne linije za zagotovitev njihovega izvajanja, čeprav imajo na drugi strani številne starše, ki nasprotujejo samotestiranju otrok v šolah.

"Največja težava je v tem, da se je zgodila zaradi tega odloka in zaradi tega, ker se ne posluša ravnateljev, ki smo na terenu in vemo, kaj se dogaja. Da se je v en koš metalo proticepilce, protestnike, antimaskarje, ne vem koga vse. In v ta koš so zdaj padli tudi tisti starši petletnikov, šestletnikov, sedemletnikov, osemletnikov, ki niso proti ukrepom, ki niso proti cepljenju, niso proti samotestiranju. Samo skrbi jih, kako bomo to v sredo ob osmih zjutraj naredili," je dejala Kampjut.

Barbara Kampjut,

ravnateljica OŠ Franceta Bevka

"Če želimo imeti šole varno odprte, v teh res izjemno zahtevnih trenutkih spet širjenja virusa, potem je po oceni zdravstvene epidemiološke stroke ta način poučevanja v prostorih šole zdaj tisti, ki je varen. To moramo spoštovati, prav tako pa tudi razumeti, da je to strokovni predlog, kar pomeni, da je stroka tista, ki je ocenila, da je to izvedljivo in da je to tudi varno. Vem, da je to zelo zahtevno in da je to za ravnatelje izjemno velik napor ta trenutek in smo tukaj zato, da bomo pomagali. Se je pa hkrati treba tudi zavedati, mi smo v stalnem dialogu s posameznimi ravnatelji, imamo različne izkušnje. Tukaj bi lahko prepoznali več pravzaprav različnih skupin šol glede na aktualno stanje. Nekatere šole v resnici sploh nimajo nikakršnih težav, spet druge, predvsem urbane šole," je odgovorila ministrica Kustec.

Simona Kustec in Barbara Kampjut v oddaji Politično s Tanjo Gobec

Po mnenju Kampjut je kultura dialoga slaba, saj želijo slišati konkretne napotke. "Protokol samotestiranja učencev je identičen s protokolom z 28. 10, 11 točk je dodanih, točno 14 povedi, ki pač govorijo, da se učenci pač samotestirajo, da se izvaja skladno z navodili proizvajalca, da si odmaknejo maskico."

"Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, zelo jasen. Mi ga bomo ravno zaradi tega, da bodo res vsi obveščeni, še danes objavili na spletnih straneh našega ministrstva, zato, da starši to res lahko pregledajo. Ampak vsi skupaj razumemo in tudi vemo, da bodo starši tukaj razumni, da bodo strpno in sodelovalno pristopili v ta proces. To je nekaj, kar mi ta trenutek pač moramo narediti, če želimo imeti šole še vedno varne," je odgovorila Kustec.

Po besedah Kampjut ji je ena od mam napisala, da bo otrok prišel v šolo, a se ne cepil ali samotestiral in ne bo nosil maske. "Lahko naredim kar koli. Želimo vam samo povedati, da potrebujemo točno navodilo, kaj narediti, če bo otrok hotel v šolo. Tukaj piše, da ravnatelj določi osebo, ki spremlja to testiranje. A je ta oseba lahko tudi kdo drug, ki ni zaposlen v šoli."

Barbara Kampjut v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© TV Slovenija

"Imate natančno napisano. Tistega človeka, ki ga boste vi pooblastili za to, da to dela, bo pač to počel. To je stvar pravzaprav vaše ravnateljske temeljne funkcije, da opravljate svoje delo. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe, odlok je zelo jasen. Odlok pravi, če se starši ne bodo strinjali s tem, da se otrok samotestira v šoli, se bo moral izobraževati na daljavo," je odgovorila Kustec.

Simona Kustec,

ministrica za izobraževanje RS

O izobraževanju na daljavo (kombiniranje večina v razredu, nekaj posameznikov pa prek računalnika) pa je Kampjut dejala: "To se sliši zelo dobro. Ampak Sviz se je na to temo že oglasil. Drugo je, če imaš ti celoten oddelek v karanteni in učitelj z njim dela na daljavo. Tudi zdaj ko pridejo v šolo posamezni otroci prebolevniki ali pa cepljeni, ko sta v razredu dva z učiteljico, preostali pa na daljavo, tudi gre. Ne predstavljamo si pa točno, kako bomo zagotovili pouk petnajstim doma in desetim v šoli ali obratno. Želim povedati nekaj, kar že ves čas ponavljamo. Ravnatelji spoštujemo odlok in ga bomo spoštovali, ker ga moramo. Ne zdi se nam pa prav, da smo tisti, ki staršem ves čas odgovarjamo. Nismo mi tisti, ne bojkotirajte pouka, ne protestirajte pred šolo. Mi smo le izvajalci, izvrševalci, usmerite svojo jezo drugam."

Barbara Kampjut,

ravnateljica OŠ Franceta Bevka

Kustec je starše prosila, da je zdaj jtreba sodelovati, razumeti, da "smo v zahtevnih razmerah" in da je to "edini varen način, da so otroci v šolah". "In prosim, spoštujte to. V nasprotnem primeru, če se s tem ne strinjate, pač boste imeli otroke na izobraževanju na daljavo za ta čas."