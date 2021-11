»Državljani so krivi za vse, zato so kolektivno kaznovani«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je dežela, v kateri življenje določajo strogi ukrepi, ki pa veljajo samo en dan, ker so bili čez noč sprejeti nasprotni ukrepi. Vmes pa je bil sestavljen seznam izjem, ki je daljši od seznama ljudi, za katere ukrepi veljajo. Rezultat je transparenten. Nihče nikoli ne ve, kateri ukrep je v katerem koli trenutku v veljavi. Zdravstvo je na robu zloma, zato kupimo tanke. Vsi državljani so ves čas v prekršku. Zato je logično, da jih oblast okrivi za vse, kar je narobe, in proti njim sprejme ustrezne ukrepe. Državljani so krivi za vse, zato so kolektivno kaznovani. Političnemu sistemu, ki je tako deloval, se je reklo stalinizem. Ni nobene potrebe po kovanju novih imen."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o tem, da je Slovenija dežela, v kateri življenje določajo strogi ukrepi; via Dnevnik)