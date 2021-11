Na temo demokracije na globalnem jugu

Ola A. Alsheikh / Wikimedia Commons

25. oktobra je sudanska vojska izvedla državni udar in dokončno prekinila proces demokratične tranzicije, ki je sledil odstavitvi Omarja Al Baširja pred dvema letoma. Vojski so načrte za prevzem države, vsaj za zdaj ter kljub represiji in izpadom interneta, otežili protestniki.

Kljub temu, da je v zadnjih tednih umrlo najmanj 19 protestnikov, 5 samo to soboto, OZN vztraja, da je pot naprej ponovna vzpostavitev tranzicijske vlade, v kateri so si oblast delili civilni predstavniki in vojska. Sodelovanje z generali, ki so ravnokar izvedli državni udar, naj bi bilo v najboljšem interesu sudanske javnosti.

Cinizem mednarodnih velesil se tukaj ne konča. ZDA so v zadnjih dveh letih od tranzicijske vlade v zameno za prekinitev sankcij zahtevale, da sprejme za Sudan izjemno škodljive dogovore, ki so prispevali k ekonomski oslabitvi države in posledično državnemu udaru.

Ko analiziramo stanje demokracije v afriških državah, ne pozabimo, da oblast ljudstva ni v interesu imperalističnih sil!

