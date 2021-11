Logar: »Ukrepi so dobri, dokler jih nam ni potrebno upoštevati«

IZJAVA DNEVA

"Trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji je odraz ekstremnega egoizma. Ukrepi so dobri in primerni, dokler jih nam ni potrebno upoštevati in izvajati … Žal časa ni več in vsi moramo prispevati svoj del, samo tako bodo šole ostale odprte in zdravstveni sistem ne bo odpovedal."

(Mateja Logar, vodja posvetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, na Twitterju o tem, da je trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji odraz ekstremnega egoizma)