Počivalšek: »Država nima potenciala, da bo v nedogled financirala nedelo«

IZJAVA DNEVA

"Ko smo se odločali med zaprtjem države na eni strani in poostrenim nadzorom PCT-pogoja na drugi in ko smo se prepričali tudi po diskusiji in razlagi Instituta Jožef Stefan (IJS), da ni velike razlike med zaporo države in popolnim spoštovanjem PCT-pogoja v zdravstvenem smislu, je pa ogromna razlika na ekonomskem področju, smo se odločili za poostren PCT-nadzor. Popolno zaprtje države pomeni zaprtje vsega, ne samo storitvenih dejavnosti, pomeni zaprtje tudi industrije in država nima potenciala, da bo v nedogled financirala zaprte dejavnosti oziroma nedelo."

(Minister za gospodarstvo in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v oddaji Studio City na TV Slovenija "razkril", zakaj se vlada ni odločila za popolno zaprtje države za 14 dni, na kar so apelirali številni predstavniki zdravstvene stroke)