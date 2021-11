O (samo)zapiranju

Danes je nov dan

Zahtevi jutrišnjega protesta bosta ukinitev samotestiranja in obveznega nošenja mask v šolah – da bodo otroci lahko "otroci in ne zamorci bolnih umov". Protestniki se bodo družili pod verzijo slogana "za otroke gre" – in kot ni šlo zanje Primcu, za otroke ne bo šlo niti na "protestu za otroke".

Medtem se (srednje- in visoko-)šolniki upirajo spletni izvedbi pouka za tiste, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT. Krek žuga, da bi utegnili poučevanje (vsaj na fakultetah) spet prestaviti na splet, kar pa naj bi ogrožalo pravice tistih, ki PCT pogoj izpolnjujejo, a bodo zaradi onih, ki ga ne, prikrajšani za kvaliteto izvedbe. A seveda spet ne gre za otroke.

Vsi opletamo s floskulami o družbenem dobrem, solidarnosti in empatiji, a v resnici vanje kamufliramo lastno korist. Medtem ko gospodarstvo ostaja odprto, je res težko upravičiti, da bi morale univerze na Zoom. A hkrati je v obstoječih epidemioloških razmerah morda še težje upravičiti, da tega vsaj nekatere fakultete ne storijo avtonomno.

