Hojs bo zamenjal čisto vse komandirje policijskih postaj

Lustracija

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

© Borut Krajnc

Državni zbor je pred slabim mesecem dni sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bo SDS v policiji opravila popolno čistko na vseh vodstvenih položajih. Ali kot je po sprejemu zakona dejal strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl: »Zakon omogoča lustracijo in zamenjavo vseh 111 komandirjev policijskih postaj, osmih direktorjev policijskih uprav in vseh vodij notranjih organizacijskih enot na Generalni policijski upravi.«

Sredi tedna so vsi komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Merila za izbor novih policijskih šefov v celotni organizacijski strukturi bo pripravil generalni direktor policije Anton Olaj, sicer pred imenovanjem na vrh policije državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in desna roka ministra Aleša Hojsa.

Zakon je bil sprejet z glasovi vladnih SDS, SMC in NSi ter tudi DeSUS, SNS in poslancev manjšin.