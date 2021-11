Šamanu teorije zarote QAnon 41 mesecev zapora

Jacob Anthony Chansley je po aretaciji preiskovalcem FBI dejal, da je januarja v prestolnico prišel na prošnjo takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa

Moški v šamanski opravi z rogovi, ki je sodeloval v januarskem krvavem napadu na ameriški Kapitol in čigar fotografije so nato zaokrožile po spletu in medijih, je bil obsojen na 41 mesecev zapora. Gre za Jacoba Anthonyja Chansleyja, vnetega privrženca nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in enega vidnejših privržencev teorije zarot QAnon.

Chansley samega sebe označuje kot šamana QAnona. Na fotografijah, posnetih pred Kapitolom 6. januarja letos, je videti gol do pasu z bizonovimi rogovi na glavi, po obrazu pobarvan z rdečo, belo in modro barvo, v roki pa drži kopje z ameriško zastavo.

Protestniki, ki so vdrli v Kapitol, so skušali kongresnikom preprečiti potrditev izidov novembrskih predsedniških volitev, na katerih je Joe Biden porazil Trumpa. Chansley je bil aretiran že nekaj dni po napadu in je tako v priporu preživel kar 11 mesecev, poroča britanski BBC.

Sodišče je 34-letnika danes obsodilo na 41 mesecev zapora, kar je ena najdaljših kazni, doslej izrečenih v povezavi z dogodki 6. januarja. Pred tem se je izrekel za krivega obtožbe o oviranju uradnega postopka. Poleg zaporne kazni ga je doletelo še 36 mesecev nadzora po izpustitvi na svobodo in denarna kazen v višini sto dolarjev. Tožilstvo je zanj predlagalo 51 mesecev zapora.

Sledilci teorije zarote QAnon verjamejo, da je Trump vodil tajno vojno proti navezi pedofilov in častilcev Satana, ki so se pretihotapili v vrh ameriške politike, gospodarstva in medijev. Chansley je po aretaciji preiskovalcem FBI dejal, da je januarja v prestolnico prišel "na prošnjo predsednika".

Danes je na sodišču izjavil, da se želi "razvijati" in da ni bilo prav, da je vdrl v poslopje ameriškega kongresa. Vztrajal je, da se je oddaljil tako od Trumpa kot QAnona. A dejal je tudi, da se sprašuje, "kaj bi naredil Jezus", ter se celo primerjal z Mahatmo Gandhijem, češ da tudi njega ne sodimo le po tem, da je pred svojim duhovnim prebujenjem pretepal soprogo.

