Razmajani stebri

Jeanne Menjoulet / flickr

Po drugi svetovni vojni so bili postavljeni temelji današnje Evropske unije; z namenom preprečevanja ponovitve grozot, kot je bil holokavst, je bila ustanovljena nadnacionalna tvorba, sloneča na spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva.

Še pred nekaj leti so vse države, ki so se imele za demokratične, upoštevale dolžnost, da zagotavljajo zaščito ljudem, izpostavljenim preganjanju. Pravilo mednarodne zaščite je znotraj EU najprej in najbolj radikalno l. 2018 zavrgla Orbanova Madžarska, z uvedbo t. i. “Stop Soros” zakona, ki prepoveduje pomoč prosilcem za azil, tistim, ki bi tej skupini vendarle pomagali, pa grozi zaporna kazen do enega leta.

EU je včeraj končno obsodila madžarsko kriminalizacijo pomoči priseljencem. V Italiji, kjer že leta kriminalizirajo posadke reševalnih čolnov in ladij, je na sodišču pristal Salvini. Dobre novice, vendar zahodne države potihoma že nekaj časa uvajajo morda manj skrajne, a sorodne politike, usmerjene v omejevanje pravice do azila.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.