Ozadje političnega podrejanja policije

Parlamentarna preiskovalna komisija kot priložnost, da odstavljeni policijski šefi, ki morajo sicer molčati, povedo, kako SDS v praksi kadruje v policiji

Notranji minister Aleš Hojs in nekdanji generalni direktor policije Anton Travner, ki je po ministrovih navodilih začel čistko v policiji.

Kako zdajšnja vlada, ki za to sicer nima neposrednih pristojnosti, menja direktorje velikih (energetskih) podjetij, v katerih ima država prevladujoč vpliv, vemo. To se dejansko dogaja kar v pisarni poslanske skupine največje vladne stranke SDS. A zdaj se razkriva tudi, kako ta stranka kadruje v policiji, menja vodstveni kader od vrha navzdol in prevzema nadzor nad državnim organom, v rokah katerega je monopolizirana represija.