»Prebranko Simonovič«

Poslanec naj se vzdrži glasovanja o gradbenem zakonu

Lopa na Markovem hribu nad Koprom, ki se je z leti razširila v bivalni objekt

Ministrstvo za okolje je pri pripravi gradbenega zakona, ki na novo ureja legalizacijo črnih gradenj, sodelovalo z Odvetniško družbo Neffat in ji za to plačalo 7612,80 evra. Ravno ta odvetniška pisarna zastopa poslanca DeSUS Branka Simonoviča v postopku legalizacije njegove črne gradnje. Poslanec je, kot je pred letom razkrila RTV Slovenija, 30 kvadratnih metrov veliko vrtno lopo, za katero naj bi bil od leta 1997 imel dovoljenje, da jo uporablja za hranjenje kmetijskega orodja in pridelkov, predelal v 70 kvadratnih metrov velik objekt z elektriko in vodo, primeren tudi za bivanje. Omenjeni zakon pa bi omogočil legalizacijo poslančeve črne gradnje.