Policijski ostrostrelec in njegov prijatelj »Psihiater za levičarje«

Na Twitterju se je 5. oktobra pojavila fotografija (policijske) ostrostrelne puške, ki meri na Miklošičevo cesto

Fotografijo je posnel in objavil policist v svoji zaprti skupini na družbenem omrežju

Ko je 5. oktobra policija v Ljubljani zoper protestnike proti pogoju PCT uporabila dotlej še ne videno količino plinskih bomb, gumijastih nabojev in vodni top, se je na Twitterju pojavila fotografija (policijske) ostrostrelne puške, ki meri na Miklošičevo cesto. Za pojasnila smo se tedaj obrnili na policijo in zdaj smo jih dobili.

Fotografija je bila prvič objavljena na profilu »Psihiater za levičarje« na Twitterju, nato je zakrožila po spletu, četudi je bil izvirni tvit izbrisan. Poleg nje je bil napis: »Kaj pa vi, jaz mal na cesto gledam.« Gre za profil na Twitterju, ki prešteva, kolikokrat je kdo na tem omrežju omenil Janeza Janšo, in se norčuje iz kritikov predsednika vlade.

Na policiji so tedaj odgovorili, »da konkretna fotografija ne prikazuje, da je bila posneta v času varovanja, niti da bi jo uporabljal policist, prav tako ne moremo ocenjevati pristnosti fotografije«. Mi smo njeno pristnost preverili in izkazalo se je za zelo verjetno, da ne gre za ponaredek. Poleg tega je na fotografiji viden tudi beli šotor, ki je bil na Miklošičevi cesti postavljen v času vrha EU. Na policiji so sicer pred dobrim mesecem dodali, da bodo »preverili nastanek fotografije in obstoj okoliščin, katere bi kazale na nepravilna ravnanja oziroma možnost ogrožanja varnosti. V tem primeru je bil tudi sprožen notranjevarnostni postopek.«

Na naše ponovno poizvedovanje o tem, kako poteka notranje preverjanje okoliščin tega dogodka, smo zdaj od policije dobili tale odgovor: »V notranjevarnostnem postopku smo ugotovili, da je fotografijo posnel in objavil policist v svoji zaprti skupini na družbenem omrežju. Dejanje smo ocenili kot nestrokovno in v nasprotju z metodiko in taktiko dela. Policistu je bil v skladu z delovnopravno zakonodajo izrečen ukrep opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Varnost varovanih oseb ali dogodka pri tem ni bila ogrožena.«

Na vprašanja, ali je policijski ostrostrelec fotografijo pod psevdonimom objavil tudi javno na Twitterju ali jo je tam objavil kak prijatelj iz zaprte skupine, kjer je bila prvotno objavljena, na policiji niso želeli odgovoriti, saj bi z »razkrivanjem ugotovljenih dejstev in okoliščin notranjevarnostnih postopkov podatke razkrili nepoklicanim osebam, kar bi povzročilo škodo poteku postopkov, zato vam več informacij ne moremo posredovati«