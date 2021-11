Še en napad na informativni program

Ukinjanje informativnih oddaj in premeščanje vsebin na drugi program TV Slovenija

Protest v podporo neodvisnemu novinarstvu in javni televiziji

© Borut Krajnc

V sredo je v javnost pricurljalo sporočilo novinark in novinarjev informativnega programa TV Slovenija, v katerem pozivajo k premisleku o predlogu programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022. Poudarili so, da uredništvo informativnega programa v snovanje PPN ni bilo vključeno. Pripombe je podpisalo 123 od 143 zaposlenih v informativnem programu TV Slovenija, prepričljiva večina.

Ker je odstopila Manica Ambrožič Janežič (in z njo še kar nekaj drugih urednikov), informativni program nima odgovornega urednika. Začasno koordinacijo programa, nekakšno vedejevstvo v senci, je bil prisiljen prevzeti nedavno imenovani direktor televizije Valentin Areh. Ta naj bi bil položaj odgovornega urednika informativnega programa ponujal številnim posameznikom, a pri vseh naletel na negativen odziv. Otepajo se ga celo novinarji, ki so blizu vladajoči SDS.

Skupna ugotovitev večine v uredništvu informativnega programa je, da spremembe v predlagani shemi za leto 2022 (pri sedanjem kadrovskem stanju ter tehničnih in finančnih zmožnostih) niso realno izvedljive. V informativnem programu nasprotujejo predvideni ukinitvi številnih oddaj, med katerimi so se znašle Politično s Tanjo Gobec, Dnevnikov izbor in Globus. Tudi selitev že uveljavljenih oddaj (v uveljavljenih terminih) s prvega programa na drugega in z novimi termini (Utrip, Zrcalo tedna, Koda, Točka preloma in Intervju) so po mnenju uredništva nepremišljeni.

»Informativni program TV Slovenija kljub čedalje hujši konkurenci ostaja osrednji, relevanten, kakovosten in zaupanja vreden vir informacij v vse bolj pestrem medijskem prostoru, saj so vse informativne oddaje na javni TV praviloma vsak dan med 30 najbolj gledanimi oddajami slovenskih televizij. Očitki o katastrofalni gledanosti so tako preprosto zavajajoči,« so zapisali sodelavci informativnega programa TV Slovenija.

Na dokument, javno objavljen na Požareportu, so se še isti dan odzvali člani kolektiva informativnega programa TV Slovenija. V izjavi za javnost so zapisali, da so komisije programskega sveta, pristojne za potrjevanje in nadzor PPN, v ponedeljek, 15. novembra, na skupni seji vodstvu naložile, naj do 22. novembra programskim svetnikom predloži PPN s popravki, obenem pa so pojasnili, da pred omenjenim datumom čakajo na potrditev sestanka vodstva s člani kolektiva.

Izredni profesor na katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede v Ljubljani dr. Marko Milosavljević je poudaril, da želi vladajoča politika s posegi v neodvisnost informativnega programa zmanjšati ugled javne televizije, kar je nadgradnja javnega pozivanja k neplačevanju RTV-naročnine, ki smo ga slišali iz ust pomembnih članov vladajoče stranke SDS. »Ta vlada je neposredno povezana z lastniki konkurenčnih komercialnih televizij, denimo Planet TV in Nova24TV,« je opozoril Milosavljević in dodal, da je Telekom Slovenije druge TV-programe na svojem seznamu programov že degradiral in favoriziral tiste, ki so blizu SDS. Torej omenjena Planet TV in Nova24TV, ki sta se (kljub precej nižji gledanosti) na vrstnem redu programov uvrstila na višje mesto kot najbolj gledana komercialna (in do vlade kritična) televizija pri nas – Pop TV.