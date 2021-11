»To je politika, ki verjame, da bo večno vladala«

IZJAVA DNEVA

"Vlada Janeza Janše je s pomočjo strank NSi, SMC, DeSUS in poslancev narodnih skupnosti začela obračati kolo zgodovine nazaj. Slovenija je bila po letu 1990 in 45 letih avtoritarnega sistema podvržena procesu depolitizacije državne uprave in gospodarstva. Proces je bil počasen, mukotrpen, ne vedno uspešen, a ravnotežje v družbi je bilo z vstopom v EU in Nato in s standardi teh dveh klubov nekako doseženo. Strankarski interesi so bili (samo)omejeni, dialog s civilno družbo je potekal, kanali komunikacije so bili odprti."

"Vse to se je v letu in pol porušilo – ko spremljamo, kako ministrstva odkrito lažejo, koalicijske stranke govorijo, kako je treba umakniti politiko iz gospodarstva, nato pa v državne družbe kadrujejo ljudi s partijskimi izkaznicami, prilagajajo (gradbeno) zakonodajo konkretnim interesom poslancev in poslance podkupujejo z raznoraznimi projekti v njihovih volilnih okrajih. To je politika – cilj posvečuje sredstva –, ki verjame, da bo večno vladala, ali pa si prilagaja pravila, da bi bila v prednosti pred namišljeno globoko državo."

(Kolumnist Zoran Potič o politiki, ki verjame, da bo večno vladala; via Dnevnik)