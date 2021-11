»Migracij ne moremo ustaviti. Niti Srbi, Hrvati in Slovenci nismo od večno na Balkanu.«

IZJAVA DNEVA

"Migracij ne moremo ustaviti. Bile so pred nami in bodo za nami. Niti mi Srbi, Hrvati in Slovenci nismo od večno na Balkanu, ampak smo sem prišli v sedmem stoletju. Odkar obstaja svet, se ljudje selimo. To je dejstvo. Vprašanje pa je, ali se bomo ljudje v 21. stoletju vendarle naučili, da odgovor na migracije nikoli ne sme biti nasilje."

"Ali se bomo v Evropi dogovorili, da ščitimo konvencijo o beguncih in pomagamo ogroženim ljudem ter ekonomske migrante vračamo nazaj s pošteno obravnavo, ali pa bomo postali trdnjava, obkrožena s kilometri rezilne žice, ki krati človekove pravice. Toda če dovolimo kratenje človekovih pravic beguncem, bomo prej ali slej prišli na vrsto tudi mi. Evropska unija bo zato postala prostor, kjer ne bomo srečno živeli."

(Srbski pravnik Nikola Kovačević, ki mu je agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) podelila nagrado nansen za pomoč beguncem v Evropi, o tem, da migracij ne moremo ustaviti; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)