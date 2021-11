»Zatekanje k nedemokratičnim političnim sistemom se danes skoraj zdi že privlačno«

IZJAVA DNEVA

"Zatekanje k nedemokratičnim političnim sistemom se danes skoraj zdi že privlačno, še posebej v deželah v razvoju, kjer ni narodov v evropskem smislu, kar za demokracijo tudi pomeni določeno težavo. Kajti demokracija se je, če pustiva ob strani detajle, razvila v enonacionalnih državah. Če imaš večnacionalno državo, kar smo dobro videli v Jugoslaviji, pa tudi na Češkoslovaškem in v Sovjetski zvezi, je z demokracijo problem. To se na nek način kaže tudi v EU. EU ima demokratični deficit, pa ne samo to. Pod vprašajem je vloga posamezne države, vloga posamezne nacije. To bo eden največjih izzivov. En človek, en glas v multinacionalnih skupnostih ni demokracija."

(Bojko Bučar, profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, o tem, da se je demokracija razvila v enonacionalnih državah; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)