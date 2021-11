Korak bližje prokrastinaciji

Danes je nov dan

Največji onesnaževalci sveta so se z zasebnimi letali končno vrnili s podnebnega vrha v Glasgowu. Voditelji ekonomskih velesil so se le nekaj dni pred podnebnim srečanjem mudili tudi na vrhu skupine G-20 v Rimu. Nekatere delegacije so se samo premaknile iz države, ki ima zaradi onesnaženosti zraka največ smrti v Evropi, v državo, ki ponovno razmišlja o odpiranju rudnikov premoga.

Poleg kvantanja in leporečenja vodilnih svetovnih politikov in obskurnih avtoritarcev, ki s pomočjo svojih kolegov skrbijo za najslabše rezultate v Evropski uniji na področju prilagajanja podnebnim spremembam, je bil podnebni vrh neuspešen. Z besedami gostitelja je bil na srečanju sicer storjen korak naprej, a ta ni v smeri iskanja rešitve, pač pa je usmerjen v prokrastinacijo, kar se tiče blaženja podnebnih sprememb.

S tem vrhom je človeštvo storilo nov korak proti prepadu, saj bodo posledice naših (ne)odločitev čedalje hujše. Spomnimo se na letošnje opozorilno poletje poplav, požarov in ciklonov v Evropi.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.