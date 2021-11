»Rad bi imel iskren pogovor z Žanom Mahničem, ker ga ne razumem«

IZJAVA DNEVA

"Res bi rad imel iskren pogovor z Žanom Mahničem, ker ga ne razumem. Spil bi dve pivi, se pomenil z njim o tem, kaj si misli o življenju, ga povprašal o stvareh, ki so zame nepredstavljive, in dobil iskrene odgovore. To bi rad, ampak mislim, da je nemogoče. Ne verjamem v to, težko si predstavljam situacijo, v kateri bi to lahko izvedel. Žan Mahnič je zelo radikalen primer, čeprav rad poudarjam, da imamo vsi mi prijatelja oziroma prijateljico z drugega političnega spektra. Ali pa covidnega spektra. Mladen Dolar je nekaj časa nazaj napisal, da če hočemo ostati prijatelji, moramo spiti še eno pijačo več in se pogovarjati še o čem drugem. Če bi Žan Mahnič pristopil k Filipu Dobraniću kot 'radikalnemu levičarju' in jaz k njemu kot radikalnemu desničarju, strahovladcu, vemo, kam bi šel ta pogovor. Tukaj se mi zdi bolj pomembno to, da se zavedamo, da ljudje igramo družbene vloge, ki jih menjujemo. Včasih lahko sami kontroliramo, katero vlogo igramo, velikokrat pa nas kontekst potisne v neko vlogo. In ta situacija v veliki meri določa potek pogovora."

(Filip Dobranić, sociolog in filozof, sodelavec inštituta Danes je nov dan, o tem, kaj bi povprašal Žana Mahniča, državnega sekretarja za nacionalno varnost in nekdanjega poslanca SDS; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)