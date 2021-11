Evropa in omejeno gibanje za necepljene

Nekatere države EU zapirajo javno življenje in zaostrujejo omejevalne ukrepe

Danes se v Avstriji začenja popolno zaprtje javnega življenja in gospodarstva, ki naj bi trajalo 10 dni, z možnostjo podaljšanja še za 10 dni. Zaprtje javnega življenja, a le za necepljene, se začenja tudi na Slovaškem in Češkem.

Avstrija je ob tem kot prva država napovedala uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19, in sicer s 1. februarjem 2022, zaradi česar so konec tedna potekali množični protesti nasprotnikov ukrepov in zanikovalcev novega koronavirusa. Skupno je v mestih Linz, Salzburg in Bregenz v nedeljo protestiralo približno 12.000 ljudi. Na Dunaju se je dan prej zbralo več deset tisoč ljudi, vključno z desničarskimi skrajneži.

jm24R-2S7sM

Po besedah avstrijskega ministra za zdravje Wolfganga Mücksteina je edina rešitev za izhod iz pandemije covida-19 cepljenje. "To pandemijo bomo končali, ko bodo bodisi vsi cepljeni ali se bodo okužili. Z družbenega vidika si ne moremo več privoščiti, da bi počakali, da se bodo vsi okužili," je davi za avstrijski radio posvaril minister. V Avstriji naj bi februarja prihodnje leto uvedli obvezno cepljenje proti covidu-19, vendar morajo do takrat še pripraviti ustrezno zakonodajo.

Avstrijska vlada ne more razglasiti zaprtja javnega življenja dlje kot za dvakrat po deset dni

Za vstop v Avstrijo je od danes poleg potrdila o cepljenju ali prebolelosti veljaven le negativni PCR-test, izjema so le dnevni migranti.

Doslej je v Avstriji prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo 69,8 odstotka prebivalstva, dva odmerka 61,5 odstotka, poživitveni ali tretji odmerek pa 13,6 odstotka prebivalstva.

V Avstriji se bo zaprtje javnega življenje predvidoma končalo v 20 dneh, torej 12. decembra. Avstrijska vlada ne more razglasiti zaprtja javnega življenja dlje kot za dvakrat po deset dni. Za podaljšanje zaprtja po tem obdobju mora ta ukrep potrditi avstrijski parlament.

CT1dichRiWE

To bo po navedbah časnika Kronen Zeitung v vsakem primeru potrebno za zvezno deželo Zgornja Avstrija, kjer naj bi zaprtje veljalo do 17. decembra. Avstrijski strokovnjaki sicer zahtevajo, da konec zaprtja javnega življenja ne bi bil zakoličen z datumom, ampak s točno določeno ciljno incidenco ali ustreznim odstotkom cepljenih.

Po 12. decembru je v Avstriji predvideno ponovno odprtje trgovin ter odprava omejitev gibanja za cepljene. Za necepljene bo omejitev gibanja še naprej v veljavi. Zanje datuma za odpravo tega ukrepa niso določili. Predvsem naj bi bil ta ukrep v prvi vrsti odvisen od odstotka cepljenih v državi. Nazadnje so ocenjevali, da bi moralo biti za zaustavitev pandemije proti covidu-19 cepljenih vsaj 80-odstotkov prebivalstva.

JWzKcoBlzRQ

Češka, Slovaška, Belgija, Nizozemska, Hrvaška

Zaprtje javnega življenja, a le za necepljene, se danes začenja tudi na Slovaškem in Češkem. Pravilo PC (preboleli in cepljeni proti covidu-19) na Slovaškem velja za hotele, gostinske lokale ter prireditve.

Pogoj PC za hotele, gostinske lokale, storitve in prireditve od danes velja tudi na Češkem. Poleg tega naj bi v podjetjih znova uveljavili hitro testiranje.

V Belgiji pa je od danes obvezno delo od doma vsaj štiri dni na teden. Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh javnih prostorih, covidno potrdilo pa bo med drugim obvezno na vseh javnih dogodkih.

Konec tedna so v Bruslju potekali množični protesti proti cepljenju in omejitvenim ukrepom. Zbralo se je okoli 35.000 ljudi.

Protesti proti omejitvenim ukrepom in obveznem cepljenju so potekali tudi v več nizozemskih mestih. V nedeljo zvečer že tretji dan zapored.

Množični protiukrepni protesti so se konec tedna odvijali tudi na Hrvaškem. V Zagrebu se je shoda nasprotnikov covidnih potrdil udeležilo več kot 15.000 ljudi.

sxi5EDewgM8

bAPjmUW2XjM