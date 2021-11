Janševa Marija Terezija in brodolom integritete

PODKAST IN MEDIA RES

Novi podkast IN MEDIA RES s Tadejem Štrokom in Borisom Vezjakom z analizo treh izbranih tem v političnem in družbenem dogajanju zadnjih štirinajstih dni: o tem, zakaj je šolska ministrica Simona Kustec v obupu odigrala na karto žrtve seksizma in zakaj je kot politologinja in liberalka še bolj odgovorna za vzpon avtoritarizma. Nato o namigih, da postaja oblast vedno bolj mafijska in kaj si smemo ob tem, da nam vladajo dobski strici iz ozadja, kot je Rok Snežič, ki mimogrede obvladujejo energetiko, sploh predstavljati. Na koncu pa še o desnem političnem ekstremizmu, ki je resnična zatajena ideologija Janševe slovenske poti v izgubljeno prihodnost.

"Zabredli smo v čudaški antidemokratični eksperiment, ujeti smo v nek labirint, iz katerega ne znamo priti. Zdi se, da je avtoritarni režim uspešen tudi takrat, ko je neuspešen. Pomagala nam ne bo niti Marija Terezija, zato vabljeni k poslušanju," sta zapisala avtorja podkasta, ki je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES.

dTplzvU1ImY