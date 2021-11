Bomo dočakali lockdown?

Alvesgaspar / Wikimedia Commons

Avstrijci so se zaradi velikega porasta okužb odločili za splošen lockdown v trajanju 10 dni, ki se začenja danes, z možnostjo podaljšanja še za 10 dni. Po njegovem izteku nameravajo javno življenje sprostiti le za cepljene in prebolevnike (PC pogoj). Šole bodo v tem času ostale odprte.

V februarju 2022 bodo kot prva država članica EU uvedli obvezno cepljenje na ravni države, kar je zvezni kancler Schallenberg pospremil z besedami: »Treba se je soočiti z dejstvi.« Pred tem so kot prva država EU uvedli lockdown zgolj za necepljene in neprebolele. Samotestiranje šolarjev so v Avstriji uvedli že v prejšnjem šolskem letu brez večjih protestov civilne družbe.

Naša vlada pa kljub manjši splošni precepljenosti, večjemu številu okužb in smrti na število prebivalcev, pomanjkanju kadra in omejevanju določenih zdravstvenih dejavnosti o zaprtju zaenkrat (še) ne razmišlja. Poleg tega pa županja Semiča nagovarja vodstva šol, da opustijo izvajanje in upoštevanje vseh epidemioloških ukrepov.

