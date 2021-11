»Po volitvah bomo zamenjali vse sporne kadre«

IZJAVA DNEVA

"To so poceni floskule za javnost, ki ne pozna razmerja politike do policije. Moram povedati, da merila in pogoji v tem trenutku še niso znani. To pomeni, da lahko praktično pride na mesto komandirja policijske uprave ali pa katerega koli šefa marsikdo in mene zelo skrbi, ne bom pa začuden, če bomo videli na mestih policijskih šefov tudi člane rumenih jopičev oziroma štajerske varde."

"Navdušen sem in tudi čestitam vsem policistom, ki se upajo izpostaviti na parlamentarni komisiji in povedo svoje osebne zgodbe, kako in na kakšen način, s kakšnimi bizarnimi idejami so bili razrešeni iz delovnih mest, ki so jih opravljali profesionalno. Povedati moram samo to, da bomo po volitvah spremenili zakon, bomo depolitizirali policijo, zamenjali vse sporne kadre in seveda ponovno vrnili zaupanje v policijo."

(Nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar (LMŠ) v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija o kadrovskih menjavah v policiji in pritiskih politike na policijo)