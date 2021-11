Vodstvo RTV Slovenija kljub opozorilom vztraja pri predlaganem načrtu

Sodelavci uredništva informativnega programa na TV Slovenija pozivajo programski svet, naj zavrne predlog Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

"Vodstvo RTV Slovenija kljub našim iskrenim in dobronamernim opozorilom na nerealno pripravo predloga PPN 2022 (v delu, ki se navezuje na Informativni program TV Slovenija, in širšo shemo SLO 1 in SLO 2) in pozivom k popravkom z nekaterimi minimalnimi spremembami vztraja pri predlaganem načrtu," so v sporočilu za javnost zapisali sodelavci in sodelavke uredništva informativnega program na TV Slovenija. Dodali so, da razlogi za množičen in odklonilen odziv kolektiva na predlog ostajajo.

"Še vedno menimo, da je načrt zastavljen nerealno in produkcijsko neizvedljiv ter vodi k osiromašenju naše ponudbe, zniževanju standardov in krnitvi poslanstva javne televizije, pozivamo članice in člane Programskega sveta RTV Slovenija, da tak predlog PPN 2022 zavrnejo, še posebej, ker v tej obliki v ničemer ne naslavlja ključnih problemov, ki jih vodstvo TV in RTV Slovenija največkrat izpostavlja: padca gledanosti programov ter finančne stiske ustanove," je zapisal kolektiv informativnega programa TV Slovenija in dodal, da je zagotovilo, da bo njihovo delo lahko kakovostnejše in ustreznejše poslanstvu RTV Slovenija na področju informiranja domače in tuje javnosti, še manjše.

Kolektiv uredništva informativnega programa TVS je zato programske svetnike pozval k temeljitemu premisleku o PPN2022, poziv je podpisalo več kot 90 odstotkov zaposlenih v informativnem programu, podporo pa so jim izrazili tudi številni drugi zaposleni na RTV Slovenija.